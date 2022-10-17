بنك إنكلترا يمدد برنامج شراء السندات

أعلن بنك إنكلترا تمديد برنامج شراء السندات الذي أقره 10 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل.

وقال البنك في بيان صحفي الاثنين 17 أكتوبر إن برنامج إعادة الشراء الموسع الذي أعلن عنه في 10 أكتوبر الجاري سيظل متاحًا حتى 10 نوفمبر.

وأضاف أنه يمكن للبنوك الوصول إلى السيولة من تسهيلات إعادة الشراء المفهرسة طويلة الأجل الحالية وريبو أسبوعي بالدولار الأميركي مدعومًا بخطوط المقايضة الدولية.

ويوفر البنك احتياطيات من خلال تسهيلات إعادة الشراء قصيرة الأجل الخاصة به كل أسبوع، والتي تم تصميمها لضمان بقاء أسعار السوق قصيرة الأجل قريبة من سعر البنك، بحسب البيان.

شراء مؤقت

أجرى البنك عمليات شراء مؤقتة ومستهدفة للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل منذ 28 سبتمبر، تماشيًا مع هدف الاستقرار المالي.

وزاد البنك الحد الأقصى لحجم مزاداته اليومية من 5 مليارات جنيه إسترليني إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في 10 أكتوبر.

ثم أدرج السندات الحكومية المرتبطة مشتريات السندات المرتبطة بالمؤشر ضمن مخطط الشراء المؤقت في 11 أكتوبر.

وفي بداية تدخله قال البنك إنه سيجري عمليات شراء مؤقتة بأي حجم كان ضروريًا لاستعادة أوضاع السوق التي تأثرت بشدة جراء إعلان الحكومة البريطانية حزمة من التخفيضات الضريبية.