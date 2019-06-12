ارتفاع العجز التجاري لمصر 4 مليارات دولار في مارس 2019

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن عجز الميزان التجاري زاد 10.1 بالمئة إلى 4.15 مليار دولار في مارس آذار حيث تراجعت الصادرات 3.9 بالمئة وارتفعت الواردات 4.3%.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات نزلت إلى 2.58 مليار دولار في مارس آذار من 2.68 مليار قبل سنة نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام 7.3 بالمئة والبرتقال الطازج 55.4 بالمئة الملابس الجاهزة 0.4 بالمئة.

فيما ارتفعت الواردات إلى 6.73 مليار دولار في مارس آذار من 6.45 مليار دولار قبل عام، بدعم من زيادة واردات اللدائن والبلاستيك بنسبة 14.3 بالمئة والمواد الكيماوية 29.8 بالمئة والقمح 18.7 بالمئة واللحوم خمسة بالمئة.