ارتفاع العجز التجاري لمصر 4 مليارات دولار في مارس 2019

منشور 12 حزيران / يونيو 2019 - 01:30
ارتفعت الواردات إلى 6.73 مليار دولار في مارس آذار من 6.45 مليار دولار قبل عام
ارتفعت الواردات إلى 6.73 مليار دولار في مارس آذار من 6.45 مليار دولار قبل عام
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الصادرات نزلت إلى 2.58 مليار دولار في مارس آذار من 2.68 مليار قبل سنة

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن عجز الميزان التجاري زاد 10.1 بالمئة إلى 4.15 مليار دولار في مارس آذار حيث تراجعت الصادرات 3.9 بالمئة وارتفعت الواردات 4.3%.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات نزلت إلى 2.58 مليار دولار في مارس آذار من 2.68 مليار قبل سنة نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام 7.3 بالمئة والبرتقال الطازج 55.4 بالمئة الملابس الجاهزة 0.4 بالمئة.

فيما ارتفعت الواردات إلى 6.73 مليار دولار في مارس آذار من 6.45 مليار دولار قبل عام، بدعم من زيادة واردات اللدائن والبلاستيك بنسبة 14.3 بالمئة والمواد الكيماوية 29.8 بالمئة والقمح 18.7 بالمئة واللحوم خمسة بالمئة.

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Via SyndiGate.info


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