خام برنت يرتفع إلى 62.03 دولار بعد اتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الاثنين بعد أن اتفقت أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات من يناير.

وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات الأسعار في العام القادم تظل ضعيفة في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.03 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفعت الأسعار بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا، يوم الجمعة إنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، إذ يقلص أعضاء أوبك الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بينما يخفض المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وقال متعاملون إن إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا أيضا والبالغ إنتاجه 315 ألف برميل يوميا ساهم في دفع برنت للارتفاع.

لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفضت عشرة سنتات مقارنة مع التسوية السابقة لتصل إلى 52.51 دولار للبرميل، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي في الوقت الذي لا يشارك فيه قطاع النفط الأمريكي المزدهر في التخفيضات المعلنة.

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