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خام برنت يرتفع إلى 62.03 دولار بعد اتفاق خفض الإنتاج

خام برنت يرتفع إلى 62.03 دولار بعد اتفاق خفض الإنتاج
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