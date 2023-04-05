ارتفاع سعر "العلامة الزرقاء" الخاصة بتويتر في السعودية عن باقي الدول

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في وقت سابق منح علامة التوثيق للحسابات مقابل مبلغ مادي، وكشف ماسك إن علامة التوثيق القديمة سيتم حذفها عن كافة الحسابات بدءًا من 1 إبريل الحالي.

ارتفاع سعر العلامة الزرقاء في السعودية

كشفت العديد من الشركات والمؤسسات السعودية إن قيمة الإشتراك في خدمة علامة التوثيق في السعودية أعلى من أمريكا والعديد من الدول بقيمة 65 دولارًا امريكيًا.

يمكن لأي شركة أو مؤسسة في السعودية الاشتراك في خدمة التوثيق "العلامة الزرقاء" بمبلغ 1065 دولارًا أمريكيًا أي ما يقارب الـ 4000 ريال سعودي، في المقابل تبلغ التكلفة في أمريكا 1000 دولار أمريكي.

وتدفع الشركات والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة، نفس القيمة التي تدفعها الشركات في أمريكا حيث تكلف خدمة التوثيق مبلغ 3700 درهم إماراتي، أو 1007 دولارًا أمريكيًا.

وبحسب الأخبار المتداولة فإن الرسوم ذاتها تدفعها الشركات والمؤسسات في عدد من الدول الأخرى وهي الكويت، مصر، المغرب.

وبذلك تكون خدمة علامة التوثيق في السعودية هي الأعلى سعرًا بين العديد من الدول بزيادة 65 دولار أمريكي.

وكان إيلون ماسك المدير التنفيذي لتطبيق منصة تويتر، ان الحصول على "العلامة الزرقاء" سيكون باشتراك شهري، 8 دولارات للأفراد، و1000 دولارًا أمريكيًا للمؤسسات والشركات.

وعلى صعيد مختلف بدل إيلون ماسك خلال اليومين الماضيين "صورة الطائر الأزرق" الخاصة بتويتر بصورة "كلب" العملة المشفرة "دوجكوين".

