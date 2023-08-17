ارتفاع سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الخميس 16 أغسطس 2023

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط ترقب وتوقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 16687 ليرة للشراء، و 16910 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 15300 ليرة للشراء، و 15500 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الخميس 17 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 4088 ليرة لشراء كل ريال مقابل 4144 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 4164 ليرة للشراء، مقابل 4221 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 21615 ليرة للشراء، مقابل 21906 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 563 ليرة للشراء، مقابل 573 ليرة للبيع.