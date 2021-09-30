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ارتفاع طفيف يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:37
ارتفاع طفيف يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 204.73 درهم إماراتي 
أبرز العناوين
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الخميس (الثلاثون من سبتمبر)  حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الخميس (الثلاثون من سبتمبر)  حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 204.73 درهم إماراتي 
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 187.67درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 179.14 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 153.55 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو  119.43 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  102.37 درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب  6,367 درهم إماراتي      
  • اسعار جنيه الذهب 1,433  درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب  204,731 درهم إماراتي     
     
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