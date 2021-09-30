ارتفاع طفيف يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس (الثلاثون من سبتمبر) حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس (الثلاثون من سبتمبر) حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم:
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 204.73 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 187.67درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 179.14 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 153.55 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 119.43 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 102.37 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,367 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,433 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 204,731 درهم إماراتي
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