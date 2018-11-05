الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع توخي المستثمرين الحذر قبيل الانتخابات الأمريكية

استقر الذهب داخل نطاق الخمسة دولارات مع توخي المستثمرين الحذر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستحدد هل يسيطر الجمهوريون أم الديمقراطيون على الكونجرس.

كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1232 دولارا للأونصة بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1233.2 دولار للأونصة.

وتُظهر استطلاعات الرأي فرصا قوية أن يفوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات السادس من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن ظل دون نفوذ سياسي عملي في واشنطن لعامين بينما من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

هذا وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.74 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 868.70 دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوياته منذ 25 يونيو حزيران بينما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1124.30 دولار.

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