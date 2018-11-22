أسعار الذهب تثبت مع تراجع الدولار بفعل تحسن الشهية للمخاطرة

أسعار الذهب تتماسك مع تراجع الدولار بفعل تحسن الشهية للمخاطرة

استقرت أسعار الذهب الخميس 22 نوفمبر 2018 في تداولات هزيلة بسبب عطلة، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، مع تأثر الدولار سلباً بتحسن الإقبال على المخاطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1227.25 دولار للأونصة، وسجلت الأسعار الأربعاء 21 نوفمبر أقوى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1230.07 دولار للأونصة، واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1227.6 دولار للأونصة.

في غضون ذلك، سجلت الأسهم الآسيوية أداء متقلباً في تعاملات حذرة، وواصلت الصين خسائرها في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق بشأن تباطؤ النمو العالمي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات التجارية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيراً يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 14.49 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5% إلى 845 دولارا للأونصة، في حين صعد البلاديوم 0.2% إلى 1149.77 دولار للأونصة.



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