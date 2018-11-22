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أسعار الذهب تثبت مع تراجع الدولار بفعل تحسن الشهية للمخاطرة

أسعار الذهب تثبت مع تراجع الدولار بفعل تحسن الشهية للمخاطرة
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