اسرائيل توقع سرا صفقة لتوريد الغاز إلى لبنان عبر الأردن

ذكر تقرير تلفزيوني إسرائيلي يوم السبت أن إسرائيل وقعت اتفاقا سرياً لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأردن.

وفقًا لأخبار القناة 12 الإسرائيلية، تمت الصفقة بوساطة عاموس هوشستين، المبعوث الخاص لواشنطن ومنسق شؤون الطاقة الدولية، وتم التوقيع عليها سراً في نهاية الأسبوع.

وزعم التقرير أن إسرائيل ستبدأ في نقل الغاز من حقل ليفياثان البحري إلى الأردن، والذي سينقل بعد ذلك إلى سوريا ولبنان.

بحسب التقرير، قد يستغرق هذا عدة سنوات لأن العملية تتطلب إصلاح ومد خط غاز يتدفق من سوريا إلى لبنان.



وذكرت القناة في تقريرها أن الاتفاقية تم الموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة وتم تنسيقها أيضًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.