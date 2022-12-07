اسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 7 ديسمبر 2022

سجلت اسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 7 ديسمبر، استقرار نسبي خلال تعاملات الساعات الأولى تناسباً مع سعر الذهب العالمي، وسجلت العقود الآجلة عند سعر 1,773.04 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

اسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 40.43 دينار أردني، بما يُعادل 57.00 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 37.06 دينار أردني، ما يُعادل 52.25 دولار.

سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الأربعاء عند 35.38 دينار، بما يُعادل 49.88 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.33 دينار أردني، بما يُعادل 42.75 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 23.59 دينار أردني، ما يُعادل 33.25 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر في الأردن عند 1,257.62 دينار أردني، بما يُعادل 1,773.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 7 ديسمبر عند 40,433.39 دينار أردني، ما يُعادل 57,004.52 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 283.03 دينار أردني، ما يُعادل 399.04 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.