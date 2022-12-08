اسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 8 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 8 ديسمبر، استقرار نسبي خلال تعاملات الساعات الأولى تناسباً مع سعر الذهب العالمي، وسجلت العقود الآجلة عند سعر 1,785.79 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

اسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 40.72 دينار أردني، بما يُعادل 57.41 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 37.33 دينار أردني، ما يُعادل 52.63 دولار.

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الخميس عند 35.63 دينار، بما يُعادل 50.24 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.54 دينار أردني، بما يُعادل 43.06 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 23.76 دينار أردني، ما يُعادل 33.49 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر في الأردن عند 1,266.64 دينار أردني، بما يُعادل 1,785.79 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 8 ديسمبر عند 40,723.39 دينار أردني، ما يُعادل 57,414.44 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 285.06 دينار أردني، ما يُعادل 401.92 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.