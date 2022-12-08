اسعار الذهب اليوم في العراق الخميس 8 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب اليوم في العراق، الخميس 8 ديسمبر، استقراراً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,785.79 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

اسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 83,657.75 دينار عراقي، ما يُعادل 57.41 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 8 ديسمبر في العراق عند 76,686.27 دينار عراقي، ما يُعادل 52.63 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 73,200.53 دينار عراقي، ما يُعادل 50.24 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 62,743.32 دينار عراقي، ما يُعادل 43.06 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,800.36 دينار عراقي، بما يُعادل 33.49 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في العراق

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,828.88 دينار عراقي، ما يُعادل 28.71 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,602,048.94 دينار عراقي، بما يُعادل 1,785.79 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر في العراق عند 83,657,753.63 دينار عراقي، بما يُعادل 57,414.44 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

وصل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في العراق عند 585,604.28 دينار عراقي، أي ما يُعادل 401.92 دولار.