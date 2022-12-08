اسعار الذهب في لبنان اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب في لبنان اليوم الخميس 8 ديسمبر ارتفاع نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع صعود طفيف لمؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,783.51 دولار للأوقية.

اسعار الذهب في لبنان اليوم

من خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 86,552.66 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.34 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 79,339.94 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.56 دولار).

بلغ سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 75,733.57 ليرة لبنانية، بما يُعادل (50.17 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64,914.49 ليرة لبنانية، ما يُعادل (43.01 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 50,489.05 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.45 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 43,276.33 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.67 دولار).



اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 عند 2,692,090.57 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,783.51 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر عند 605,868.60 ليرة، بما يُعادل (401.36 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر في لبنان عند 86,552,657.10 ليرة، ما يُعادل 57,341.14 دولار.