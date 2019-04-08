ما هي اسعار هيونداي سانتافي 2019؟

اسعار هيونداي سانتافي 2019

نستعرض لكم اليوم الجيل الجديد كلياً من هيونداي سانتافي 2019 لدى المجدوعي للسيارات.

أبرز ما يميز سانتافي 2019 هو النقلة النوعية في التصميم الخارجي حيث لا تشبه سانتافي أي سيارة أخرى من شقيقاتها، وهو أمر يتميز عن السيارات الباقية في أسطول هيونداي التي تميل إلى التشابه فيما بينها. تشهد مقدمة سانتافي 2019 انعكاساً للمفاهيم، حيث تظهر المصابيح الأساسية بحجم صغير مقارنة بمصابيح الضباب والانعطاف أسفلها بحجم أكبر، مع الشبك الجديد في المنتصف. من الجانبين تتسم سانتافي 2019 بالبساطة مع الحفاظ على الهوية، وأخيراً تظهر المؤخرة بتصميم يحمل بعض التموجات والمصابيح الجديدة في الخلف.

داخليا, حصلت سانتافي 2019 على نظام ترفيهي قياس 7 إنش يدعم كلا من اندرويد اوتو و ابل كار بلاي, شاحن لاسلكي للهواتف الذكية, نظام head-up display قياس 8.5 إنش, عدادات إلكترونية متغيرة حسب وضعية القيادة, تقليل إستخدام البلاستيك و إضافة الخشب و الجلود في جميع أنحاء الداخلية, فتحة سقف بانورامية كبيرة, تطريزات بالجلد بتصميم فاخر شامل كلا من الكراسي و الديكور الموجود على الأبواب, و ستائر خلفية يدوية.

حصلت سانتافي الجديدة على محركات البنزين المعتادة وهي 4 سلندر بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة تبلغ 185 حصان، ومحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 280 حصان. ترتبط المحركات جميعاً بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات. يستبدل الناقل الجديد سابقه ذو الـ 6 سرعات وتفتخر هيونداي بأدائه وتؤكد أنه أخف وزناً وأكفئ أداءً من سابقه. بينما تتوفر سانتافي 2019 بـ 3 خيارات من وضعيات القيادة هي العادية، الرياضية، الذكية.

أما عن أسعار وفئات هيونداي سانتافي 2019 فهي كالتالي (الأسعار لا تشمل الضريبة المضافة):

سانتافي بمحرك 4 سلندر بنظام دفع أمامي بسعر 96,700 ريال

سانتافي بمحرك 4 سلندر بنظام دفع رباعي بسعر 102,000 ريال

سانتافي بمحرك V6 بأسعار تبدأ من 131,250 الى 147,500 ريال

وتأتي جميع الفئات بضمان 5 سنوات أو 100,000 كم, أيهما ياتي أولا.