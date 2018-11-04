الإيجابية تسيطر على اقتصاد أبوظبي خلال الربع الثاني

إمارة أبوظبي

أظهرت نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية أداء إيجابياً لاقتصاد أبوظبي وخاصة الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني 2018، بما يعكس رصيداً متنامياً من الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.

جاء ذلك في تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2018 في ضوء نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي.

وقال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن ذلك يأتي في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها على مستوى الحكومتين المحلية والاتحادية، بهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مسيرة التنمية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

تحفيز

وأشار إلى مبادرات الحزمة التحفيزية من حكومة أبوظبي بنحو 50 مليار درهم، وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» وقرارات الحكومة الاتحادية ذات الصلة بنسبة التملك الأجنبي في الشركات وتسهيلات الإقامة للمستثمرين والكفاءات والمتقاعدين، وغير ذلك من المبادرات على مستوى الجهات المحلية بإمارة أبوظبي.

وتوقع أن يسهم المضي قدماً في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والتنموية المعلنة في ظل مستويات الثقة والتفاؤل السائدة بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة، من خلال تحريك الطلب الداخلي على منتجات قطاع الأعمال من السلع والخدمات، بما يعزز من مستويات الثقة والتفاؤل لدى جميع أطراف العملية الاقتصادية، وضمان استمرار تفاعلها الإيجابي مع بقية الممكنات الاقتصادية.

وأكد أن من شأن كل ذلك أن ينعكس إيجاباً على تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، ويدعم قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على الاستفادة القصوى من الفرص الناجمة عن تطبيق المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها من جانب، واستمرار التحسن في حركة النشاط الاقتصادي العالمي من جانب آخر.

النفط

وبشأن القطاع النفطي، أوضح أن استمرار العمل باتفاق خفض إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك وشركائها خلال النصف الأول 2018 أسهم في استقرار أسواق النفط العالمية ودعم الأسعار، حيث يتوقع أن تؤدي الزيادة المرتقبة في إنتاج النفط في إطار التفاهمات بين الدول المشاركة إلى دعم وتيرة النمو بالقطاع النفطي بإمارة أبوظبي، ومن ثم دعم النمو الاقتصادي على المستوى الكلي خلال النصف الثاني 2018.

وذكر تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني أنه وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النـــفطية «بالأسعـــار الثابتة» ارتفاعاً في الربع الثاني 2018 حيث بلغ معدل نموها 2%.

تجارة

وحسب التقرير، أدى ذلك بجانب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية في ذات الربع بنسبة 1% في ظل التطورات ذات الصلة باتفاق خفض إنتاج النفط بين أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين إلى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي «بالأسعار الثابتة»، حيث بلغ معدل النمو 1.5% في الربع الثاني 2018 فيما بلغت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 59.3%.

وأفاد التقرير بأن أداء الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني جاء متسقاً مع الاتجاهات، التي سجلتها العديد من المؤشرات القطاعية ومؤشرات الثقة بنهاية الربع المذكور.

وأشار إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للربع الثاني سجل 111.9 نقطة خلال يونيو مقارنة مع 111.3 نقطة خلال مايو من العام نفسه، حيث سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً طفيفاً خلال يونيو ليصل إلى 3.3% مقارنة بنحو 3.2% خلال مايو، وبذلك بلغ معدل التضخم السنوي خلال النصف الأول 2018 نحو 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وبشأن التجارة الخارجية ذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي خلال الفترة «يناير- يونيو» من عام 2018 بلغت نحو 80.1 مليار درهم.

وبين التقرير أن ذلك جاء محصلة لمجمل التغيرات في مكوناتها حيث انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3% خلال النصف الأول 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017، أما قيمة الصادرات السلعية غير النفطية فقد ارتفعت بنسبة 1.5% فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 10.5% خلال الفترة ذاتها.

وبشأن القطاع السياحي ذكر تقرير اقتصادية أبوظبي أنه حسب بيانات مركز الإحصاء- أبوظبي فقد ارتفع معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية بنسبة 1.2% إلى 65% خلال الربع الثاني، كما بلغ متوسط مدة الإقامة نحو 2.6 ليلة مرتفعاً بنسبة 5.8%.

أسواق المال

أفاد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أنهى جلسات السوق بنهاية الربع الثاني من عام 2018 مسجلاً نحو 4560.03 نقطة ليشهد ارتفاعاً بنحو 3.04% في الربع المذكور مقارنة بمستواه في الربع المماثل من عام 2017 حيث كان المؤشر قد سجل 4425.4 نقطة.

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