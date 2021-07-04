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اقتصاد البحرين ينكمش بـ2.11% في الربع الأول بفعل الجائحة

منشور 04 تمّوز / يوليو 2021 - 07:43
اقتصاد البحرين ينكمش بـ2.11% في الربع الأول بفعل الجائحة
البحرين
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أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد البحرين انكمش 2.11 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل.

أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد البحرين انكمش 2.11 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل.

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وانكمش الاقتصاد غير النفطي 2.97 بالمئة وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44 بالمئة. ونما القطاع النفطي 2.04 بالمئة خلال الربع.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي 0.10 بالمئة، مقارنة بالربع السابق حسب البيانات.

كلمات دالة:اقتصاد البحرينالانكماش في البحرين

Via SyndiGate.info


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