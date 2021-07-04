اقتصاد البحرين ينكمش بـ2.11% في الربع الأول بفعل الجائحة

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أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد البحرين انكمش 2.11 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل.