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اقتصاد الصين ينمو بـ 7.9% في الربع الثاني 2021

منشور 15 تمّوز / يوليو 2021 - 05:02
اقتصاد الصين ينمو بـ 7.9% في الربع الثاني 2021
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ 7.9% في الربع الثاني 2021 على أساس سنوي، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس
أبرز العناوين
سجلت الصين نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 2021 اجاء أقل بقليل من التوقعات، في حين نمت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بشكل أكبر من التوقعات.

سجلت الصين نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 2021 اجاء أقل بقليل من التوقعات، في حين نمت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بشكل أكبر من التوقعات.

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وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ 7.9% في الربع الثاني 2021 على أساس سنوي، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس. وأقل ذلك عن تقديرات رويترز للنمو بنسبة 8.1% في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.

ونما الاقتصاد الصيني في الربع الثاني بنسبة 1.3% عن الربع الأول، أي أسرع من وتيرة 0.6% بين الربع الأول من هذا العام والربع الرابع من عام 2020. ومع ذلك، كانت الزيادة الفصلية الأخيرة أبطأ من وتيرة 2.6% في الربع الرابع.

هذا وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، أي أكثر من المستوى المتوقع البالغ 11% الذي توقعته رويترز

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كلمات دالة:اقتصاد الصين

Via SyndiGate.info


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