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اقتصاد اليابان ينكمش لأول مرة في 3 فصول

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 06:41
اقتصاد اليابان ينكمش لأول مرة في 3 فصول
أظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 بالمئة، مقابل انخفاض اثنين بالمئة توقعه الاقتصاديون
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أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة مع ربع السنة السابق

أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في ثلاثة فصول، إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للتصاعد.

وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا 1.3 بالمئة، وهو أكبر قليلا من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 بالمئة، مقابل انخفاض اثنين بالمئة توقعه الاقتصاديون.

كلمات دالة:اقتصاد اليابان

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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