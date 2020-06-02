اقتصاد فرنسا قد ينكمش بـ 11% في 2020

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن اقتصاد بلاده سينكمش 11% هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا وإجراءات العزل العام المُتخذة لاحتواء الفيروس على مستوى البلاد.



وقال لو مير "تضررنا بشدة بفعل الفيروس، اتخذنا تدابير فعالة لحماية صحة الشعب الفرنسي لكن الاقتصاد عمليا توقف لثلاثة أشهر".



وأضاف "سندفع الثمن من النمو" مضيفا أن تحديثا للميزانية يجري إعداده يتوقع انكماشا بنسبة 11% مقابل توقع بنسبة ثمانية بالمئة في السابق.