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البطالة في فرنسا نحو أدنى مستوى بعد اجراءات العزل

منشور 14 أيّار / مايو 2020 - 10:44
البطالة في فرنسا نحو أدنى مستوى بعد اجراءات العزل
إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، والتي بدأت في 17 مارس، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل
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قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي) اليوم الخميس إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما

قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي) اليوم الخميس إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة نزل إلى 7.8 بالمئة من 8.1 بالمئة في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008.

وذكر المعهد أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، والتي بدأت في 17 مارس، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.

وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين يقولون إنهم توقفوا عن البحث عن وظائف.

وقال المعهد إنه في فترة ما قبل إجراءات العزل، بلغ معدل البطالة 2.8 بالمئة.

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Via SyndiGate.info


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