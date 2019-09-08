الآن في الإمارات تأمين جديد على السيارات يكافىء السائقين

سيتم مكافأة السائقين الذين يقضون وقتاً أقل على الطريق باسترداد نقدي إذا قاموا بالتسجيل للحصول على منتج جديد للتأمين على السيارات في الإمارات.

وتقدم شركة Beema، وهي شركة تأمين سيارات عبر الإنترنت تم إنشاؤها من خلال برنامج Enoc Next المسرّع بالشراكة مع Axa، استرداد نقدي يصل إلى 25 في المائة للعملاء الذين يحدون من مقدار الكيلومترات التي يقودونها على الطريق.

وسيحصل السائقون الذين يقودون السيارة بحد أقصى 20000 كيلومتر على نسبة من القسط الذي دفعوه في نهاية العام. على سبيل المثال، العميل الذي يقود 4000 كيلومتر سيحصل على استرداد نقدي بنسبة 25 في المائة، في حين سيحصل العميل الذي يقود 8000 كيلومتر على استرداد نقدي بنسبة 9%.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: “تمشياً مع أجندة الابتكار في الإمارات، أردنا تقديم خدمة من شأنها أن تحدث ثورة حقيقية في سوق التأمين ولديها جاذبية واسعة للسائقين”.

ويمكن للعملاء الحصول على خدمات Beema عبر الإنترنت في غضون دقائق عن طريق إدخال سيارتهم وتفاصيلهم الشخصية. والأسعار تعتمد على نوع العميل والسيارة.

وللحصول على استرداد نقدي، يتم أخذ قراءة الكيلومتر من عداد المسافات في السيارة في بداية تغطية السياسة وفي نهاية العام، إما عن طريق تحميل شهادة تسجيل أو من خلال زيارة مجدولة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويشمل التأمين الشامل بالكامل الحوادث على مدار 24 ساعة وتغطية الأعطال وتغطية الإصابات الشخصية واستحقاقات تأجير السيارات.

وخلال المرحلة التجريبية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أكسا غلف سيدريك تشاربينتيير إن التأمين المرتبط بعدد الكيلومترات المقطوعة “مفهوم نجح في أجزاء أخرى من العالم”.