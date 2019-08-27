تكلفة التأمين على ديون لبنان ترتفع لمستوى قياسي جديد

ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للبنان إلى مستوى قياسي، في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.

وأظهرت بيانات من IHS Markit ارتفاع مبادلات مخاطر ائتمان لبنان لخمس سنوات إلى 1205 نقاط أساس، بزيادة 9 نقاط أساس عن إغلاق الاثنين 27 أغسطس.

يذكر أن وكالة Fitch كانت قد خفضت تصنيفها الائتماني للبنان درجة واحدة إلى CCC من B-، وعزت وكالة التصنيفات الخطوة إلى تنامي الضغوط على النموذج المالي للبنان وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدين.