الأحمر يسيطر على الأسهم السعودية للجلسة السابعة على التوالي دون مستوى 8700 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة السابعة على التوالي في أطول سلسلة تراجع في 11 شهرا لتغلق عند 8674 نقطة فاقدة 182 نقطة بنسبة 2.06 في المائة وتراجعت القيمة السوقية بنحو 45 مليار ريال لتصل إلى 2.04 تريليون ريال. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو 28 نقطة بنسبة 2.15 في المائة ليغلق عند 1287 نقطة. وجاء الضغط من قطاع المصارف بقيادة سهم "الرياض".

وشهدت السوق فترة تداول جديدة "التداول على سعر الإغلاق"، تأتي تلك الفترة الجديدة لمواكبة الممارسات العالمية، وتتيح تلك الفترة إمكانية تنفيذ بيع وشراء أسهم على سعر الإغلاق المحدد في فترة المزاد، وتلك الخطوة تتيح للمستثمرين إمكانية تقليل الفجوة بين سعر الشراء أثناء الجلسة وبين سعر الإغلاق.

وكان أداء المؤشر في فترة المزاد وجلسة التداول على سعر الإغلاق إيجابيا، حيث ارتفع 11 نقطة بحجم تداولات بلغت 44 مليون ريال. ولم يظهر على السوق تباطؤ في وتيرة التراجع أو إشارات إيجابية قد تعكس مسارها حتى الآن.

وما لم تظهر معطيات جديدة، ستختبر السوق مستويات 8600 نقطة حيث تشكل منطقة دعم مهمة. العوامل الأساسية لا تبدو داعمة للسوق حيث مكررات الربحية لا تزال مرتفعة خاصة مع تراجع ربحية الشركات، حيث حتى كتابة التحليل أعلنت 158 شركة مجمل أرباحها 23 مليار ريال بنسبة تراجع 8 في المائة.

لكن من العوامل المحفزة بشكل إيجابي الانضمام المرتقب لمؤشر MSCI حيث حجمه الضخم قد يكون له تأثير إيجابي في حركة السوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8856 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8647 نقطة فاقدا 2.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8674 نقطة فاقدا 182 نقطة بنسبة 2 في المائة.

وتراجعت السيولة 27 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 6 في المائة بنحو سبعة ملايين سهم متداول لتصل إلى 111 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 12 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع قطاع "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.15 في المائة.

مقابل تراجع البقية، وتصدرها "الأدوية" بنسبة 4.8 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 3.9 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 3.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 821 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 781 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 278 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "تكافل الراجحي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 55.80 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 11.48 ريال.

في المقابل تصدر المرتفعة "بوبا العربية" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 92.60 ريال، يليه "سوليدرتي تكافل" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 14.22 ريال، وحل ثالثا "أكسا التعاونية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 25.05 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 322 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 303 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 253 مليون ريال.