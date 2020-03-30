الأحمر يسيطر على الأسواق الخليجية على خطى "الآسيوية"

استهلت الأسواق الخليجية تعاملاتها على تراجع طفيف متسقه مع خطى الأسواق الأسيوية التي أستهلت تعاملاتها اليوم، فيما واصلت أسعار النفط هبوطها متجهه لأدنى مستوى في 17 عام.

وهوت أسعار خام "تكساس" اليوم بنحو 5.3 في المائة ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر "برنت" بنحو 6.5 في المائة إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.

وهبط سوق دبي المالي بأكثر من 0.7في المائة عند 1819 نقطة، وتراجع سهم إعمار بنحو 0.5 في المائة، فيما هبطت أسهم داماك و ارابتك قرب 1 في المائة، وباللون الأخضر يتداول العربية للطيران قرب 2.5 في المائة.

فيما تراجع سوق أبو ظبي عند بداية التعاملات ليتداول المؤشر عند مستوى قرب 3846 نقطة، منخفضا 0.8 في المائة، فيما تراجع بنك أبو ظبي الأول 0.7 في المائة واستقرار على أسهم أبوظبي التجاري.

فيما تتداول البورصة الكويتية على ارتفاع طفيف بنحو 0.2 في المائة، بعد هبوط السوق أمس بشكل حاد، فيما ارتفع كل من أسهم زين الكويت و بوبيان للبتروكيماويات بنحو 1 في المائة و 0.4 في المائة على التوالي.

في حين انخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث هبطت مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1.6 في المائة عقب أن حذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من " معركة طويلة " لمواجهة الوباء.

وتراجعت كذلك الأسهم الصينية حيت تراجع مؤشر شنغهاي بنحو 0.9 في المائة، فيما الأسهم الكورية "كوسبي" على ارتفاع طفيف 0.1 في المائة.