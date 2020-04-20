الأحمر يسيطر على البورصات الخليجية مع تراجع النفط

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي لدول الخليج.

وهبط المؤشر العام للبورصة السعودية 1.18% دون مستوى 6600 نقطة إلى 6599.36 نقطة في التعاملات الصباحية، الإثنين. ويأتي تراجع المؤشر السعودي، وسط تراجع جماعي للقطاعات التي تتألف منها البورصة، بقيادة قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.

وجاء تراجع الأسهم السعودية، بضغط من الشركات القيادية بخاصة "أرامكو" التي تراجع سهمها 1.16 في المائة إلى 29.8 ريالا، دون سعر الاكتتاب (32 ريالا).

كما تراجع سهم "سابك"، أكبر شركة بتروكيميائيات في المنطقة، بنسبة 1.18 في المائة، فيما هبط سهم "الأهلي"، أكبر بنوك البلاد، 1.14 في المائة، ونزل "مصرف الراجحي"، أكثر الشركات وزنا في السوق، 0.75 في المائة.

كما تراجعت بقية أسواق الخليج مدفوعة بتراجع أسعار الخام، حيث هبطت أسواق أبوظبي 2.8% ودبي 1.86% وقطر 1.5% والكويت 0.5%، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياسي العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.28 في المائة أو 65 سنتا إلى 27.43 دولارا للبرميل.