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الأحمر يسيطر على الذهب اليوم

منشور 22 آذار / مارس 2021 - 07:35
الأحمر يسيطر على الذهب اليوم
نزل الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1736.71 دولار للأونصة في التداولات الآسيوية
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انخفضت أسعار الذهب مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأميركي والسندات بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة مما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية.

انخفضت أسعار الذهب مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأميركي والسندات بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة مما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1736.71 دولار للأونصة في التداولات الآسيوية، وكان قد فقد 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1738.80 دولار للأونصة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي الذي يؤيد تشديد السياسة النقدية وحل محله معارض لهذه السياسات يوم السبت في خطوة مفاجئة أثارت مخاوف حيال تأثير ذلك على أسواق المال ودعمت الدولار كعملة ملاذ آمن.

كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5 بالمئة إلى 25.60 دولار وكذلك فقد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1181.30 دولار.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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