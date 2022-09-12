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الأخضر يسيطر على أسواق الأسهم الأوروبية بعد وفاة الملكة إليزابيث

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:32
الأخضر يسيطر على أسواق الأسهم الأوروبية بعد وفاة الملكة إليزابيث
المصدر: Shutterstock

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية مكاسبها القوية خلال مستهل تداولات اليوم، مع صعودها بأكثر من 1%.

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وبحلول الساعة 12:24 ظهراً بتوقيت الإمارات، صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.63% أو ما يعادل 2.66 نقطة ليصل عند مستوي 423.03 نقطة.

ووفقا لبيانات الأسواق الأوروبية، زاد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 1.02% ما يعادل 36.8 نقطة ليبلغ مستوى 3606.66 نقطة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.27% أو ما يوازي 166.17 نقاط ليصل إلى 13253.67 نقطة، فيما نما مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 58.46 نقطة أو ما نسبته 0.97% ليصل إلى 6272.3 نقطة.

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وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 82.2 نقطة أو ما نسبته 1.12% ليصل إلى مستوى 7432.98 نقطة.

كلمات دالة:الأسهم الأوروبيةالأسهم

Via SyndiGate.info


© Copyright 2022 Emirates News Agency (WAM)

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