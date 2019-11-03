الأردن: إضراب شامل للعاملين في "أونروا" للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

بدأ العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" في الأردن بتنفيذ إضراب شامل اعتبارا من اليوم الأحد وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والتي لم تستجب لها الوكالة حتى الآن.

وقال رئيس اتحاد العاملين في أونروا رياض أبو الزيغان في تصريح خاص لـ" العربي الجديد "إن الاضراب شمل كافة مرافق وخدمات أونروا وذلك بعد فشل المفاوضات بين اتحاد العاملين والإدارة.

وأشار إلى أن نسبة الإضراب بلغت 100% حيث إن جميع المرافق العامة أغلقت أبوابها بعد فشل المفاوضات مع الإدارة.

وأضاف أبو الزيغان أن "إدارة أونروا عرضت عليهم زيادة على رواتب العاملين الشهرية بمقدار 100 دولار بدلا من 141 دولارا التي يطالبون بها ولم يتم التوصل لاتفاق في ظل تعنت الإدارة بالاستجابة للمطالب".

وأكد أن "الإضراب مفتوح وغير محدد بمدة إلى حين الاستجابة لمطالب العاملين"، مشيرا إلى أن "الإضراب يشمل الخدمات والأطباء والمدارس وكافة المرافق العامة".

وبين أبو الزيغان أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استدعاه لاجتماع عاجل اليوم لبحث مطالب العاملين وكذلك الإضراب الذي بدأ اليوم.

وحذرت اتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية بالأردن في وقت سابق من الأوضاع التي آلت إليها الوكالة وتراجع الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

كما طالبت بالتخلي عن سياسة التعيينات بنظام "المياومة"، وإيجاد بديل للموظف حال حصوله على إجازة، لتستمر عملية تقديم الخدمات للاجئين.

وطلبت مجالس العاملين زيادة 280 دولاراً لراتب جميع العاملين في القطاعات الثلاثة في إقليم الأردن والرئاسة العامة وعمان من الدرجة ( 2- 20) وفي كافة المستويات في وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير.

وحسب اتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية بالأردن فقد أصبحت شوارع المخيمات مكاناً لتجميع القمامة والنفايات لعدم قدرة العامل على تنظيف الشارع المخصص له بعد أن قلصت إدارة الوكالة أعداد العمال في المخيمات بنسبة 50% باستغنائها عن عمال المياومة.