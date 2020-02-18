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الأردن: التضخم يرتفع بـ 1.6% في يناير

منشور 18 شباط / فبراير 2020 - 12:30
سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها
الدينار الأردني
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سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، 1.01 بالمئة في يناير كانون الثاني، ارتفاعا من 0.9 بالمئة في الشهر السابق

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم السنوي في يناير كانون الثاني الماضي إلى 1.68 بالمئة مقارنة مع 0.57 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأ التضخم إلى 0.05 بالمئة من 0.28 بالمئة.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، 1.01 بالمئة في يناير كانون الثاني، ارتفاعا من 0.9 بالمئة في الشهر السابق.

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Via SyndiGate.info


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