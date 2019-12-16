الأردن تضع خطة حكومية لتوطين العمالة في قطاع النظافة

أعلن وزير العمل الأردني نضال البطاينة خطة لوقف تجديد التصاريح للعمال غير الأردنيين في بعض القطاعات أبرزها عمال النظافة "عمال الوطن" وعمال التحميل والتنزيل وعدد من المهن الأخرى خلال 4 سنوات تنتهي في 2024، في محاولة لتوطين وظائف العمالة الوافدة بنسبة كبيرة خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال البطاينة، في تصريح صحافي الأحد، إن هذه القرارات جاءت تنفيذا لخطط وبرامج الوزارة لتنظيم سوق العمل، والسعي لإحلال العمالة الأردنية المؤهلة بدلاً من العمالة غير الأردنية، التي تصب في مصلحة تشغيل المواطنين وبما لا يتعارض مع مصالح المستثمرين، وتوجيه العمالة الوافدة نحو مهن محددة لا يُقبل عليها الأردنيون في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن وزارة العمل تعي احتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة في عدد من القطاعات والمهن التي لا يقبل عليها الأردنيون في الوقت الحاضر، مؤكداً أن القرار تضمن إضافات الى قائمة المهن المغلقة والمقيدة ومهن ذوي المهارات المتخصصة لغير الأردنيين لسنة 2019 وربط بعض المهن بنسب محددة مقابل تشغيل العمال الأردنيين حسب النسب لكل قطاع.

وقرر وزير العمل الأردني، إغلاق مهن المنشآت التي يتمحور نشاطها الاقتصادي حول أعمال الصيانة المنزلية وصيانة الأدوات الكهربائية أو أي نشاط يدخل ضمن هذا النشاط من المهن المغلقة والتي لا يسمح للعمال غير الأردنيين العمل بها، كما لا يجوز لأي عامل غير أردني ممارستها.

واشترطت وزارة العمل، على جميع المنشآت الحاصلة على عمال أردنيين تحقيق نسب تشغيل غير الأردنيين واستمرار اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، لغايات استمرارية حصولهم على تصاريح عمل.

وأكد البطاينة، أنه سيتم تخفيض عمال النظافة غير الأردنيين بنسبة 15% في عام 2020 وبنسبة 25% في 2021، وبنسبة 50 بالمائة في 2022 وبنسبة 80% في عام 2023 على أن يتم وقف التصاريح نهائيا للعمال غير الأردنيين في عام 2024.

وبخصوص عمال النظافة، أوضح البطاينة أنه تم منح المنشأة المرخصة لغايات تأجير السيارات عاملا واحدا غير أردني بمهنة عامل نظافة شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى المنشأة والمسجلين في الضمان الاجتماعي عن ثلاثة عمال.

وحول عمال التحميل والتنزيل فقد تقرر الموافقة على منح المنشأة التي يكون نشاطها الاقتصادي أعمال تجارة الجملة والتجزئة (حسب رخصة المهن الصادرة للمنشأة المتضمنة مستودعا) عاملا غير أردني واحدا بمهنة عامل تحميل وتنزيل على أن لا تقل المساحة الإجمالية للمنشأة حسب رخصة المهن عن 150 مترا مربعا شريطة تشغيل عمال أردنيين عدد(2) مسجلين بالضمان الاجتماعي.

وتضمن القرار منح المنشأة المرخصة لغايات تحلية وتنقية المياه عاملا واحدا غير أردني بمهنة عامل تحميل وتنزيل شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين في المنشأة المشتركين بالضمان الاجتماعي عن إثنين.

وبخصوص المنشأة المرخصة لغايات مشاغل توضيب وتدريج الخضار والفواكه تمت الموافقة على منح عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل بنسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من إجمالي عمال المنشأة وبحد أعلى 6 عمال غير أردنيين.​