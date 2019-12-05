الأردن تنشىء أول مصنع عربي لإنتاج الكمبيوترات

وقّع الأردن، مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع أردني عربي لتصميم أجهزة الكمبيوتر وإنتاجها بأنواعها، شاملة اللابتوب والتابلت والموبايل وغيرها، وذلك باسم الشهرة "طلال أبو غزالة"، ومن تصميمها وإنتاجها وتمويلها وتسويقها بأسعار تنافسية وبمواصفات تفوق أعلى المستويات.

ووقّع المذكرة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، وطلال أبو غزالة رئيس "طلال أبو غزالة العالمية" ومؤسسها، بهدف التعاون وتقديم التسهيلات والدعم الممكن لإقامة هذا المشروع.

وأكد الحموري أهمية هذا المشروع الذي يُعَدّ إضافة نوعية إلى الاقتصاد الوطني من حيث طبيعة الصناعة التي ستنشأ وتتعلق بإنتاج أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها، وبما يعزز تنوع فرص الاستثمار وتعددها داخل المملكة.



وقال الحموري إن البيئة الاستثمارية في الأردن باتت اليوم أكثر جاذبية في العديد من المجالات، ونتوقع تدفقات استثمارية مهمة خلال الفترة المقبلة، في ضوء المزايا والحوافز الاستثمارية والفرص المتاحة، وكذلك الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني لجذب الاستثمارات للمملكة.

وأضاف أن الحكومة أطلقت إجراءات تحفيزية لتطوير الوضع الاقتصادي وتنشيط مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل للأردنيين في المجالات كافة.

وأشار إلى الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة كل المعوّقات التي تواجه المستثمرين، ويتواصل العمل حالياً لإنجاز مشروع رحلة المستثمر الذي يوفر حاضنة استثمارية منافسة تقوم على تسريع الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

وقال أبو غزالة: "نعلن أن إنتاجنا سيكون قد صُمّم في الأردن وصُنع في الأردن".

وتنص المذكرة على أن تقدم الوزارة النصح والمشورة والتسهيلات في ما يتعلق بأفضل الطرق لإنشاء المصنع للاستفادة من المميزات التي تقدمها الحكومة، وتسهيل التواصل مع كل الوزارات والدوائر للمساعدة في اعتماد استخدام الأجهزة في الدوائر الحكومية، وبشكل خاص في المدارس والجامعات، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.



كذلك ستسهل الوزارة استيراد لوازم للتجميع والإنتاج، وكذلك الأمر في متطلبات التصدير بموجب الاتفاقيات التي عقدتها المملكة مع الدول والأقاليم الأُخرى، وسبل استكمال هذه المتطلبات واستيفائها، وفي استيفاء شهادات الجودة اللازمة لأغراض التصدير إلى الدول المختلفة، ولأغراض الاستخدام المحلي، وفي متطلبات استيراد مدخلات التصنيع وإعادة تصديرها.

يُشار إلى أن "طلال أبو غزالة العالمية" أعلنت أخيراً تأسيس شركة طلال أبو غزالة للتقنية، التي أنتجت في الصين أجهزة لوحية (Tablets) ومحمولة (Laptops) بمواصفات عالية، تضاهي مواصفات الأجهزة العالمية، وبأفضل الأسعار، لتكون بمتناول الجميع، حيث تمثّل هذه المبادرة انطلاقة جديدة لـ"طلال أبو غزالة العالمية"، حيث توسعت من عالم تقديم الخدمات المهنية، إلى عالم إنتاج الأجهزة التقنية الحديثة والأدوات الرقمية لتسويقها على مستوى العالم.