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الأردن يدشّن مشروعاً لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقيمة 102 مليون دولار

الأردن يدشّن مشروعاً لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقيمة 102 مليون دولار
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