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الأردن يطالب العراق بأكثر من مليار دولار... وبغداد تفتح ملف الودائع المجمدة

الأردن يطالب العراق بأكثر من مليار دولار... وبغداد تفتح ملف الودائع المجمدة
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