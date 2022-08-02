الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بهبوط بورصة وول ستريت الأمريكية

تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، مقتفية أثر تراجع الأسهم الآسيوية عقب هبوط بورصة وول ستريت الأمريكية الجلسة الماضية.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.69% ما يعادل 3.08 نقطة ليبلغ مستوى 434.38 نقطة، فيما نزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.72% توازي 26.7 نقطة ليصل إلى 3679.81 نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وهبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 33.8 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليصل إلى 6403.36 نقطة، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.79% ما يوازي 106.7 نقطة ليبلغ مستوى 13372.12 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 9.6 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليصل إلى مستوى 7405.28 نقطة.