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الأسهم الأوروبية ترتفع مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية

الأسهم الأوروبية ترتفع مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية
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