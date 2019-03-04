الأسهم الأوروبية ترتفع مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع إذ أدي التفاؤل إزاء إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتعزيز المعنويات في حين امتد الإقبال على المخاطرة من آسيا إلى أوروبا في يوم هادئ على صعيد أرباح الشركات والمؤشرات الاقتصادية.



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش ليحوم حول مستويات لم يشهدها منذ بداية أكتوبر.

ورغم ذلك منيت بعض الأسهم بخسائر كبيرة من بينها روتورك البريطانية التي سجل سهمها أسوأ أداء وفقد 7.4 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال.

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