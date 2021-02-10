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الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أرباح الشركات الإيجابية

منشور 10 شباط / فبراير 2021 - 01:38
الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أرباح الشركات الإيجابية
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة فيما قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك المكاسب. وصعدت معظم المؤشرات الأوروبية في التعاملات المبكرة.
أبرز العناوين
وانخفض سهم أكبر شركة شحن حاويات في العالم ميرسك 5.6 بالمئة بعد أن قالت إن ارتفاع الطلب على شحن الحاويات سيعزز الأرباح في الربع الأول من العام.
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء إذ دعمت مجموعة من تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية من شركات بينها سوسيتيه جنرال التفاؤل المحيط بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة مدفوع باللقاح في العام الجاري.


وربح سهم سوسيتيه جنرال الفرنسي 2.9 بالمئة بعد أن فاقت أرباحه التوقعات في الربع الرابع، إذ جاءت الرسوم المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أقل من المتوقع.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة فيما قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك المكاسب. وصعدت معظم المؤشرات الأوروبية في التعاملات المبكرة.

وانخفض سهم البنك الهولندي إيه.بي.إن امرو 1.3 بالمئة حتى بعد أن أعلن عن صافي ربح أفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف سهم تيسن كورب الألمانية العملاقة 5.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بالكامل مشيرة إلى تحسن في الطلب، بينما زاد سهم دليفري هيرو لتوصيل الطعام عبر الإنترنت 0.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 95 بالمئة في إيرادات العام بالكامل.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة.

وانخفض سهم أكبر شركة شحن حاويات في العالم ميرسك 5.6 بالمئة بعد أن قالت إن ارتفاع الطلب على شحن الحاويات سيعزز الأرباح في الربع الأول من العام.

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Via SyndiGate.info


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