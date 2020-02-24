الأسهم السعودية تزيد من خسائرها وتفقد 2.4%

زادت الأسهم السعودية من خسائرها خلال جلسة اليوم إلى 2.4 في المائة، وسط ضغط من الأسهم القيادية حيث فقد السوق نحو 191 نقطة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 7800نقطة.

ويأتي تراجع سهم مصرف الراجحي الأكثر ضغطا على حركة المؤشر ثم أرامكو السعودية وكذلك سابك، حيث تراجعت بنحو 2.14 -2.2- 2.6 في المائة على التوالي.

ومن حيث القطاعات يأتي قطاع البنوك الأكثر ضغطا، حيث يتراجع القطاع بنحو 2.3 في المائة، ليتداول القطاع قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، فيما يتصدر أسهم مصرف الراجحي ضغط القطاع بحكم تأثيره، يأتي قطاع الموادر الاساسية ثانيا من حيث التأثير بتراجع 2.5 في المائة، ثم قطاع الطاقة بنحو 2.4 في المئة.

وتراجعت أسهم بنك "الاستثمار" بنحو 1.7 في المائة، بعد إعلان الشركة عن نتائج اعمالها للعام الماضي 2019، حيث تراجعت أرباحها الصافية بنحو 58.5 في المائة، لتبلغ نحو 239 مليون ريال، لتعلل الشركة أنها تأثرت من الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات وكذلك مخصصات الزكاة وضريبة الدخل، وخسائر الائتمان وكذلك مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

فيما تراجعت أسهم 11 شركة بأكثر من 5 في المائة، تأتي في مقدمتها أسهم شركة الشرقية للتنمية والتي تتراجع بنحو 8.8 في المائة، فيما تتداول 189 شركة باللون الاحمر ونحو 4 شركات فقط باللون الاخضر.