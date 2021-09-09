الأسهم السعودية تسجل ارتفاعاً للجلسة الخامسة على التوالي

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً للجلسة الخامسة على التوالي، وسط دعم قطاع البنوك، وأيضًا استمرار قطاع المواد الأساسية بالمكاسب للجلسة التاسعة على التوالي.

سوق الأسهم السعودية

حيث أغلق المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية مرتفعاً بنحو 41 نقطة عند مستوى 11456، وبلغت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية 6.8 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 174.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة في سوق الأسهم السعودية نحو 278.5 ألف صفقة.

ارتفاع سوق الأسهم السعودية اليوم جاء بعد أن سجل سهم مصرف الراجحي ارتفاعاً بـ1.1%، تلاه بنك الرياض بنسبة 2.2 بالمائة،

وسجل سهم معادن أعلى إغلاق منذ الإدراج حيث ارتفع بنسبة 2.9 في المائة,

فيما سجل سهم السعودية للكهرباء تراجعاً بنحو 0.7 في المائة، وواصل سهم أرامكو السعودية مستقراً عند 35.1 ريالا للسهم.

وسجلت أسهم 68 شركة ارتفاعاً خلال جلسة اليوم، كان أعلاها سهم شمس عند 5.1 في المائة، ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ مارس 2014،في المقابل تراجعت أسهم 120 شركة.