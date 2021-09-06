أكبر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية تسجل 173.6 مليار ريال

ارتفعت قيمة أكبر عشرة اكتتابات في تاريخ سوق الأسهم السعودية إلى 173.6 مليار ريال، وذلك بعد إدراج الشركة العربية والاتصالات "حلول إس تي سي" “(STC Solutions)”- وفق النطاق السعري 151 ريالا للسهم، حيث ارتفعت عملاق النفط "أرامكو السعودية" إلى 96.6 مليار ريال، ثم البنك الأهلي السعودي بقيمة طرح 22.5 مليار ريال.

ويترقب المتعاملون في سوق الأسهم السعودية الإدراج الجديد، وذلك بعد حصول شركة “حلول الاتصالات السعودية” ، على الموافقة من هيئة السوق المالية على طلب إدراج 24 مليون سهم للاكتتاب العام وهو ما يمثل 20٪ من أسهم الشركة.

وبناءاً على البيانات المالية التاريخية المتاحة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، يتوقع أن يحصل طرح شركة "حلول إس تي سي" “(STC Solutions) ، على أكبر تاسع إدراج في سوق الأسهم السعودية



ووفق ما صرحت عنه الشركة العربية والاتصالات "حلول إس تي سي" “(STC Solutions)” تم تحديد النطاق السعري للعرض في حدود 136-151 ريالاً للسهم ، ما يجعل قيمة العرض بين 3.26 و 3.62 مليار ريال، وبناءاً على هذا النطاق السعري، قد تصبح الشركة في تاسع أعلى قيمة عندما تشترك في النطاق الأعلى، وتصبح في المرتبة العاشرة في حال اشتركت في النطاق الأدنى أي 136 ريالًا للسهم.

وبدأت المؤسسات عملية بناء سجل الأوامر أمس، في حين تنتهي الإثنين 13 أيلول (سبتمبر)، أما اكتتاب الأفراد فيبدأ الأحد 19 من الشهر ذاته، على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسجلت الشركة نمواً بـ 78.2% في صافي أرباح في 2020 حيث بلغت 701.8 مليون ريال ، مقارنة بنحو 393.8 مليون ريال 2019.



تعمل الشركة في سوق الأسهم السعودية على تقديم خدمات الإنترنت وتشغيل مشاريع الاتصالات ونقل ومعالجة المعلومات.

