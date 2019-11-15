الأسهم السعودية تسجل ثاني أكبر صفقة خاصة منذ عامين بـ 1.11 مليار ريال

سجلت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس، ثاني أكبر صفقة خاصة في عامين على بنك ساب، بقيمة بلغت نحو 1.11 مليار ريال، بعد صفقة تمت على البنك السعودي الفرنسي بقيمة 1.14 مليار ريال في أبريل من العام الجاري.

وشكلت صفقة "ساب" نحو 27.7 في المائة من إجمالي التداولات التي تمت على السوق الرئيسة البالغة نحو 4.03 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الصفقات خلال التداولات 24 صفقة بقيمة 1.61 مليار ريال بما فيها صفقة بنك ساب.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات السوق المالية، فإن هذه الصفقة رفعت الصفقات الخاصة المليارية التي سجلتها سوق الأسهم إلى 15 صفقة، بحسب البيانات المتوافرة للصفقات الخاصة.

وبحسب ترتيب الصفقات الخاصة المليارية، فإن صفقة بنك ساب تعد في المرتبة الـ13 من أصل 15 صفقة، في حين تأتي صفقة البنك الفرنسي في عام 2017 أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بقيمة بلغت حينها 5.76 مليار ريال، التي كانت بشأن بيع بنك Credit Agricole لشركة المملكة القابضة 195.3 مليون سهم من الأسهم التي تملكها في البنك السعودي الفرنسي وتمثل 16.2 في المائة من رأسمال البنك حينها.

في حين جاء ثاني أكبر صفقة خاصة على أسهم مصرف الراجحي في يناير 2014 بقيمة بلغت نحو 3.09 مليار ريال، فيما تأتي صفقة بنك الرياض عام 2015 ثالث صفقة بقيمة بلغت 2.59 مليار ريال.

وتأتي رابعا صفقة على بنك الرياض أيضا في فبراير 2012، بقيمة بلغت حينها 2.35 مليار ريال، وخامسا صفقة على شركة سافكو بقيمة 2.35 مليار ريال تمت في أبريل 2015.

وأغلقت السوق السعودية خلال تداولات أمس على انخفاض طفيف للجلسة الثانية على التوالي، عند مستوى 7924 نقطة بنسبة تراجع 0.1 في المائة، فيما هبطت السوق الموازية "نمو" بنسبة 13 في المائة لتواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي.