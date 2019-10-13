الأسهم السعودية تفتتح الإسبوع بارتفاع 60 نقطة

افتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد على إرتفاع بنحو 60 نقطة، أو مايعادل 0.77 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 7755 نقطة، فيما قفزت أسهم شركة "البحري" بالنسبة العليا عشرة في المائة، ليسجل سهم البحري أعلى مستوى في عام بعد سلسلة من الارتفاعات.

وتأثرت حركة السوق اليوم بأداء بعض الأسهم القيادية حيث تباينت أداء أسهم البنوك وأسهم شركة البحري وشركة سابك.

فيما كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 90 شركة باللون الأخضر و 43 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 54 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 379.5 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 13.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 11.8 ألف صفقة.