الأسهم السعودية تنتظر سيولة أجنبية جديدة بالتزامن مع مرحلة ثالثة من الترقية

تراجعت الأسهم السعودية لتفقد حاجز تسعة آلاف نقطة مرة أخرى وتغلق عند 8936 نقطة فاقدة 64 نقطة بنسبة 0.71 في المائة بضغط رئيس من قطاع المصارف بقيادة سهم "الرياض".

وتراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة 0.76 في المائة، ليغلق عند 1326 نقطة بعدما فقد عشر نقاط.

ولم تستطع السوق الاستقرار أعلى من تسعة آلاف نقطة، وذلك قد يؤثر في معنويات المتعاملين تجاه السوق وضعف قدرته في الحفاظ على سلسلة ارتفاعات والاستقرار فوق مستويات جديدة.

في جلسة اليوم ستكون السوق مهيأة لدخول سيولة أجنبية جراء الانضمام للمرحلة الثالثة من "فوتسي-راسل" واعتادت السوق على تلبية طلبات المستثمرين خلال فترة المزاد في فترات سابقة، وذلك ما يجعل السوق لم تتحرك بشكل إيجابي في تداولات.

استمرار عجز السوق الاستقرار فوق تسعة آلاف نقطة سيعيد الضغوط البيعية للسوق حتى مستويات 8800 نقطة على الأقل.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند تسعة آلاف نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9036 نقطة، بينما الأدنى عند 8936 نقطة فاقدا 0.71 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8936 نقطة فاقدا 64 نقطة بنسبة 0.71 في المائة.

وارتفعت السيولة 23 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 6.6 مليار ريال، بمعدل 55 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 14 مليون سهم متداول لتصل إلى 219 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 120 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 0.99 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.27 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.08 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 38 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 691 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "مهارة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 83.40 ريال، يليه "أسمنت الشرقية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا "أسمنت الجنوب" بنسبة 3.5 في المائة، ليغلق عند 50.60 ريال.

وفي المقابل تصدر المتراجعة "الرياض" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 26 ريالا، يليه "مدينة المعرفة" بنسبة 3.12 في المائة، ليغلق عند 9.64 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 11.64 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 712 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 577 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 444 مليون ريال.