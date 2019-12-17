الأسهم السعودية تنتظر سيولة أجنبية ضخمة مع انضمام «أرامكو» إلى MSCI

من المنتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية اليوم دخول سيولة أجنبية ضخمة بالتزامن مع انضمام شركة أرامكو السعودية إلى مؤشر "إم إس سي آي" MSCI للأسواق الناشئة وتمديد فترة المزاد 20 دقيقة لهذا الغرض.

وبحسب المؤشر العالمي، سيكون وزن "أرامكو" 0.16 في المائة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، و6.03 في المائة من مؤشر MSCI للسوق السعودية.

ووفق أحدث بيانات لـ"مورجان ستانلي"، يبلغ عدد الشركات في مؤشرها للأسواق الناشئة 1259 شركة من 26 دولة، بقيمة سوقية للأسهم الحرة 1.41 تريليون دولار.

وكانت الأسهم السعودية أكملت في 28 آب (أغسطس) من العام الجاري 2019 انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي عبر 31 شركة سعودية مدرجة في المؤشر.

وتم ضم السوق السعودية إلى المؤشر العالمي على مرحلتين، الأولى في 28 مايو 2019، وبلغت السيولة في يوم 27 من الشهر ذاته 28.8 مليار ريال، فيما تم ضم السوق في المرحلة الثانية يوم 28 أغسطس 2019، وبلغت السيولة في 27 من الشهر نفسه 28.7 مليار ريال.

وعليه بلغت السيولة خلال المرحلتين 57.5 مليار ريال، ما يعكس السيولة الأجنبية الكبيرة المتوقع ضخها اليوم.

وبالتزامن مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، رفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في سوق الأسهم السعودية بنسبة 115 في المائة "99.5 مليار ريال" منذ نهاية العام الماضي 2018، لتصل إلى 186.2 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، تشكل 2.02 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.2 تريليون ريال.

جاء ذلك نتيجة تسجيلهم مشتريات صافية بقيمة 88.2 مليار ريال "23.5 مليار دولار"، بعد مشتريات إجمالية بـ235 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بقيمة 146.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

تمديد المزاد

ذكرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أمس الأول أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق اليوم تزامنا مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي MSCI للأسواق الناشئة غدا، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وسيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق اليوم لتصبح 20 دقيقة "بدلا من عشر دقائق"، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لـ20 دقيقة "بدلا من عشر دقائق"، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساء وتنتهي الساعة 3:20 مساء، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساء وتنتهي الساعة 3:40 مساء.

الأجانب والأسواق الناشئة

واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية من مطلع 2019 عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".

وبعد تطبيق المرحلة الأخيرة للانضمام إلى "مورجان ستانلي"، يكون قد تم ضم 100 في المائة من وزن السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي و50 في المائة من مؤشري "فوتسي راسل، ستاندرد آند بورز".

وفي 23 أيلول (سبتمبر) 2019 تم ضم 25 في المائة من وزن السوق إلى مؤشر فوتسي راسل، و50 في المائة إلى مؤشر س﻿﻿تاندرد آند بورز، وبذلك يكون قد تم ضم 100 في المائة من السوق إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل، وتتبقى بعدها فقط المرحلة الأخيرة من ضم السوق إلى مؤشر فوتسي راسل بوزن 25 في المائة في 23 آذار (مارس) 2020.

وفي 28 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.

بناء على ما أعلنه "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام إلى مؤشرات "فوتسي" في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.

كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) الماضي بوزن 50 في المائة من السوق.

وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.

وقالت المؤسسة، "إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، الأول من أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة".

وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.

وقالت المؤسسة حينها، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة".

وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، في 20 حزيران (يونيو) 2018، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، على أن يتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في 29 أيار (مايو) 2019 والأخرى 29 آب (أغسطس) 2019، وهو ما تم فعلا.

ما مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة؟

هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، بملكية أجنبية محددة ويغطي 1259 سهما في 24 قطاعا و26 دولة.

ويستخدم MSCI، كمؤشر لإدارة أصول مدارة تفوق قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين "84 في المائة" وصناديق المؤشرات.

وتعد البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقا.

