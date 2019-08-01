الأسهم السعودية تنخفض في مستهل التعاملات بـ 80 نقطة

أفتتحت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع بضغط من القطاع البنكي، حيث يتداول السوق الرئيسية في مستهل التعاملات عند مستويات 8652 نقطة، لتسجل السوق خسائر نقطية بلغت 80 نقاط أو ما يعادل 0.9 في المائة.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 691 مليون ريال تمت عبر تداول 23.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 33 ألف صفقة.

وتراجعت الأسهم خلال بداية التعاملات بضغط من القطاع البنكي، حيث تصدرا مصرف الراجحي وكذلك بنك سامبا والبنك الأهلي الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام، وتأتي هذا التراجع على خلفية خفض أسعارالفائدة وكذلك النتائج المالية للقطاع البنكي.