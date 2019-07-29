اللون الأخضر يسيطر على الأسهم السعودية بدعم المصارف

ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 40 نقطة لتغلق عند 8859 نقطة بنسبة 0.46 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع بنسبة 0.29 في المائة بنحو ثلاث نقاط ليغلق عند 1291 نقطة.

قاد الارتفاع قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي"، حيث جاءت الجلسة بسلوك مماثل للجلسة السابقة وتعرضت لضغوط بيعية واستطاعت السيطرة عليها والإغلاق عند أعلى مستوى، وبدأت وتيرة الارتفاع تتزايد، والسوق مستمرة في التماسك فوق 8800 نقطة.

وبعد إعلان "سابك" نتائجها المالية التي جاءت دون التوقعات، تماسك سهم الشركة ولم يتراجع على نحو كبير، ما أبقى السوق في النطاق الإيجابي. وستسعى السوق إلى زيادة وتيرة الارتفاع واستعادة مستويات 8900 نقطة وصولا إلى مستويات 9090 نقطة، في ظل استمرار النشاط الشرائي للمستثمرين الأجانب، حسب البيانات الأسبوعية لـ"تداول".

وتبقى مستويات 8800 نقطة مستويات الدعم من المهم الحفاظ عليها لإبقاء السوق في المسار التصاعدي.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8819 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8859 نقطة رابحا 0.46 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8755 نقطة فاقدا 0.72 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8859 نقطة رابحا 40 نقطة بنسبة 0.45 في المائة.

تراجعت قيم التداول 50 في المائة بنحو ملياري ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال، بمعدل 25 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 41 في المائة بنحو 54 مليون سهم متداول لتصل إلى 80 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.14 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 22 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 77 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع قطاعا "المرافق العامة" بنسبة 2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.36 في المائة مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 562 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 549 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 6 في المائة بقيمة 124 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "مجموعة السريع" بالنسبة القصوى ليغلق عند 8.58 ريال، يليه "أسمنت الشرقية" بنسبة 6.54 في المائة ليغلق عند 34.20 ريال، وحل ثالثا "زين السعودية" بنسبة 5.34 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال.

وتصدر المتراجعة "معادن" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 48.50 ريال، يليه "بوبا العربية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 100.60 ريال، وحل ثالثا "ميفك ريت" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 8.37 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 250 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 241 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 174 مليون ريال.