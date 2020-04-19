الأسواق الخليجية تستهل تعاملاتها بمكاسب كبيرة

استهلت الأسهم الخليجية تعاملاتها اليوم على ارتفاع كبير حيثت تجوزت 2 في المائة في أسواق الأمارات، وقطر، في حين تبقى المكاسب عند 1.3 في المائة في الكويت.

وتأتي هذه الماكسب مع نهاية تعاملات قوية الأسبوع الماضي للأسواق الأمريكية لقرب إعلان فتح الاقتصاد وكذلك تطورات علاجية لكورونا.

وفي السعودية استهل السوق تعاملاته على مكاسب قرب 1 في المائة، حيث دعمت مكاسب أسهم "اس تي سي" و "سابك" المكاسب بعد إرتفاعهم 1.7 في المائة و 0.7 في المائة على التوالي.

حيث تداول أسهم كل من مصرفي الإنماء والراجحي على تراجع من بين الأسهم القيادية، في حين صعدت أسهم أرامكو بشكل طفيف لتداول عند 30.05 ريال.

ويتداول السوق السعودي عند مستوى 6686 نقطة حيث يرتفع المؤشر بنحو 0.9 في المائة، وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات نحو 494 مليون ريال تمت عبر تداول 24 مليون سهم.

وتتداول أكثر من 102 شركة على مكاسب عند مستهل التعاملات بصدارة سهم بترو رابغ المرتفع 3 في المائة تلاه كل من أسهم عناية والبحر الأحمر وكذلك مبكو والتي تجاوزت مكاسبهم 2 في المائة لكل منهم.

وتتصدر أسهم شركة دور التراجعات بعد هبوط أسهمها 2.8 في المائة، كذلك هبطت أسهم طباعة وتغليف و باعضيم بنحو 2.5 في المائة لكل منهما.