الأصول المصرفية في الإمارات ترتفع إلى 3.09 تريليون درهم في نهاية شهر يناير

أعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملا القبولات المصرفية بنسبة 0.5% من 3.080.3 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 3.095.3 تريليون درهم عند نهاية شهر فبراير 2020.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% من 1.736.9 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 1.745.5 تريليون درهم في نهاية فبراير 2020 فيما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 1.8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بمقدار 3.6 مليار درهم في ودائع المقيمين.

وقال المصرف المركزي في البيانات المصرفية التي أصدرها أمس إن عرض النقد/ن3/ ارتفع بنسبة 0.2% من 1.689.7 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 1.693.7 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2020، فيما يعود الارتفاع في عرض النقد/ن3/ إلى زيادة في الودائع الحكومية بمقدار 4.5 مليار درهم على الرغم من انخفاض عرض النقد/ن1/ و/ن2/.