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الإتحاد الأوروبي يقدم 56 مليون دولار تمويلات للعراق

الإتحاد الأوروبي يقدم 56 مليون دولار تمويلات للعراق
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