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الإعلان عن أسعار كيا EV6 الكهربائية

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 07:24
الإعلان عن أسعار كيا EV6 الكهربائية
فئة GT الأعلى من السيارة والتي تحمل محركات تنتج 577 حصان وتتميز بأداء رياضي لم تصل بعد وستعلن كيا عن أسعارها لاحقاً
أبرز العناوين
بعد إطلاق كيا EV6 فقد حان وقت التعرف على أسعارها.

بعد إطلاق كيا EV6 فقد حان وقت التعرف على أسعارها.

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رغم أن الشركة لم تعلن الأسعار في كافة الأسواق، إلا أن السوق البريطاني قد حصل على بطاقة سعر تبدأ من 40,895 جنيه استرليني، ما يعادل 56,500 دولار أمريكي للفئة الأساسية من السيارة، وتصل الأسعار إلى 51,895 جنيه استرليني تعادل  71,700 دولار لفئة GT-Line S التي تتميز بالدفع الكلي للعجلات وميزات أكثر فخامة.

جدير بالذكر أن فئة GT الأعلى من السيارة والتي تحمل محركات تنتج 577 حصان وتتميز بأداء رياضي لم تصل بعد وستعلن كيا عن أسعارها لاحقاً.

كلمات دالة:كيا EV6 الكهربائية

Via SyndiGate.info


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