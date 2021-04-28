هينيسي تكشف عن Mammoth بقوة 1,000 حصان

كشفت هينيسي عن عملها على سيارة معدلة من رام 1500 TRX بقوة أكبر وستحمل اسم Mammoth 1000.

تأتي هينيسي Mammoth 1000 بنمط سيارات SUV ذات الحجم الكامل حيث أضافت الصندوق الخلفي لرام 1500 TRX إلى حيز الركاب، أصبحت السيارة تتسع لـ7 ركاب وحصلت على تحسينات للأداء حيث ينتج المحرك 1,000 حصان وتستطيع التسارع من 0-100 كم/س خلال 3.2 ثانية فقط.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة جون هينيسي أن Mammoth 1000 تستحق لقب “ملك سيارات SUV” وأشار إلى أنها ستمنح “العملاء مزيجاً مثالياً من المساحة والقوة والحصرية”.

جدير بالذكر أن الإنتاج سيقتصر على 20 وحدة بسعر يبدأ من 375,000 دولار أمريكي.